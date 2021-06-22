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Актриса Любовь Титаренко в прямом эфире жестко высказалась в адрес украинцев, которые радовались наводнению в Крыму.
Знаменитость обратила внимание на то, что в Незалежной неустанно твердят о том, что Крым принадлежит Украине, однако в тот момент, когда на полуострове разбушевалась стихия, Киев почему-то начал откровенно злорадствовать.
Особенно досталось председателю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову, который почему-то решил поиздеваться и поглумиться над крымчанами, которые столкнулись с разбушевавшейся стихией.
Только вот актриса уверена, что такое наплевательское и хамское отношение к жителям полуострова лишь еще больше оттолкнет их от Киева.
"Крым – ваш, а люди не ваши? Которые там живут. Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут такие злые Даниловы во власти",
– раздраженно заметила Титаренко в эфире запрещенного на территории Украины канала "Перший незалежний".
В итоге артистка заметила в поведении властей Украины следы реабилитации нацизма в стране. Титаренко справедливо заметила, что сейчас Киев строит фашистский режим. Иных объяснений такого поведения звезда не нашла.
Напомним, что ранее Данилов с сарказмом прокомментировал случившееся в Керчи и Ялте. Секретарь СНБО в беседе с журналистами язвительно отметил, что крымчане слишком долго мечтали о воде, поэтому "Господь Бог слишком много им дал воды сразу".
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