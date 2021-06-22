Остался ни с чем: Зайцев не получил ни копейки после продажи Дома моды

Остался ни с чем: Зайцев не получил ни копейки после продажи Дома моды
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Детище именитого кутюрье отдали за бесценок

Накануне в столице отгремел фестиваль красоты, моды и таланта "Beauty Russia 2021", на котором был замечен Вячеслав Зайцев. И хотя модельер весь вечер улыбался и выглядел счастливым, по слухам, дела у его Дома моды идут не самым лучшим образом.

Сейчас здание в центре Москвы закрыто, а не так давно появились слухи, что часть помещения и вовсе продали. Заместитель гендиректора Расул Ахметов клятвенно заверял публику, что на вырученные деньги руководство погасило многомиллионные долги. Только вот мужчина почему-то не стал называть точную сумму, которую получил за продажу части Дома моды.

Вадим Хусаинов уверен, что Ахметов это сделал не просто так. 

"Деньги после продажи части Дома Моды Славы Зайцева пришли на счет, а сам модельер ими воспользоваться не может", 

– добавил продюсер, посетовав на то, что детище модельера отдали почти за бесценок – 170 тысяч рублей за квадратный метр. Мол, даже за МКАДом таких цен нет, а тут легендарное здание в самом центре столицы. 

Но самая главная проблема состоит в другом, считает Хусаинов. Дело в том, что сам Зайцев ни копейки не получил от продажи Дома моды, в который он вложил много сил, времени и средств. Вопрос о том, куда делись огромные деньги, остается открытым, пишет "Собеседник". 

Сам кутюрье, которого, кстати, лишили управления, очень тяжело переживает упадок своего детища, ведь не исключено, что в скором времени грянут еще более серьезные перемены. 

Ранее был обнародован личный разговор Зайцева и его помощника. Ахмедов говорил со своим начальником в весьма грубой форме, пригрозив, что уже через пару месяцев модельер будет "растерзан". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

По хорошему или по плохому сценарию: в Москве решили поддержать Минск

Россия не собирается бросать Белоруссию после новых европейских санкций

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей