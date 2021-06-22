Детище именитого кутюрье отдали за бесценок

Накануне в столице отгремел фестиваль красоты, моды и таланта "Beauty Russia 2021", на котором был замечен Вячеслав Зайцев. И хотя модельер весь вечер улыбался и выглядел счастливым, по слухам, дела у его Дома моды идут не самым лучшим образом.

Сейчас здание в центре Москвы закрыто, а не так давно появились слухи, что часть помещения и вовсе продали. Заместитель гендиректора Расул Ахметов клятвенно заверял публику, что на вырученные деньги руководство погасило многомиллионные долги. Только вот мужчина почему-то не стал называть точную сумму, которую получил за продажу части Дома моды.

Вадим Хусаинов уверен, что Ахметов это сделал не просто так.

"Деньги после продажи части Дома Моды Славы Зайцева пришли на счет, а сам модельер ими воспользоваться не может",

– добавил продюсер, посетовав на то, что детище модельера отдали почти за бесценок – 170 тысяч рублей за квадратный метр. Мол, даже за МКАДом таких цен нет, а тут легендарное здание в самом центре столицы.

Но самая главная проблема состоит в другом, считает Хусаинов. Дело в том, что сам Зайцев ни копейки не получил от продажи Дома моды, в который он вложил много сил, времени и средств. Вопрос о том, куда делись огромные деньги, остается открытым, пишет "Собеседник".

Сам кутюрье, которого, кстати, лишили управления, очень тяжело переживает упадок своего детища, ведь не исключено, что в скором времени грянут еще более серьезные перемены.

Ранее был обнародован личный разговор Зайцева и его помощника. Ахмедов говорил со своим начальником в весьма грубой форме, пригрозив, что уже через пару месяцев модельер будет "растерзан".