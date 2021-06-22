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Накануне российская сборная по футболу вылетела из Евро-2020, не пройдя в плей-офф. Андрей Норкин в свойственной ему манере осветил это печальное событие.
Ведущий "Места встречи" отметил, что игра российских спортсменов была стабильной. Правда, хорошего в этом мало. Теперь же футбольным болельщикам остается только радоваться, что Евро продолжится без лишней нервотрепки.
Подытожил свой монолог Норкин анекдотом, которые так нравятся публике.
"За кого будешь болеть на чемпионате? – За наших. -А потом? И вот это "потом" наступило",
– с грустью отметил телеведущий в эфире НТВ.
Также журналист добавил, что продолжит смотреть чемпионат, но теперь будет болеть за сборную Италии, которая в этом году показывает удивительно хороше результаты. Футболисты пока не пропустили ни одного мяча, забив при этом 7 голов.
"Итальянцы в этом году какие-то совершенно феерические",
– оценил Норкин.
Напомним, что в минувший понедельник, 21 июня, сборная России проиграла в матче с Данией со счетом 1:4. В результате команда заняла последнее место в группе и покинула Евро-2020.
Многие футбольные фанаты тут же принялись винить в поражении сборной Станислава Черчесова, требуя его уволить. В Российском футбольном союзе отреагировали на эти замечания, оценив возможность увольнения тренера отечественной сборной.
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