Норкин рассмешил публику коротким анекдотом про вылет сборной из Евро-2020

Норкин рассмешил публику коротким анекдотом про вылет сборной из Евро-2020
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий не оставил без внимания провал России на чемпионате

Накануне российская сборная по футболу вылетела из Евро-2020, не пройдя в плей-офф. Андрей Норкин в свойственной ему манере осветил это печальное событие. 

Ведущий "Места встречи" отметил, что игра российских спортсменов была стабильной. Правда, хорошего в этом мало. Теперь же футбольным болельщикам остается только радоваться, что Евро продолжится без лишней нервотрепки. 

Подытожил свой монолог Норкин анекдотом, которые так нравятся публике. 

"За кого будешь болеть на чемпионате? – За наших. -А потом? И вот это "потом" наступило",

– с грустью отметил телеведущий в эфире НТВ. 

Также журналист добавил, что продолжит смотреть чемпионат, но теперь будет болеть за сборную Италии, которая в этом году показывает удивительно хороше результаты. Футболисты пока не пропустили ни одного мяча, забив при этом 7 голов. 

"Итальянцы в этом году какие-то совершенно феерические", 

– оценил Норкин. 

Напомним, что в минувший понедельник, 21 июня, сборная России проиграла в матче с Данией со счетом 1:4. В результате команда заняла последнее место в группе и покинула Евро-2020. 

Многие футбольные фанаты тут же принялись винить в поражении сборной Станислава Черчесова, требуя его уволить. В Российском футбольном союзе отреагировали на эти замечания, оценив возможность увольнения тренера отечественной сборной. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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