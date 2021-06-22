Телеведущий не оставил без внимания провал России на чемпионате

Накануне российская сборная по футболу вылетела из Евро-2020, не пройдя в плей-офф. Андрей Норкин в свойственной ему манере осветил это печальное событие.

Ведущий "Места встречи" отметил, что игра российских спортсменов была стабильной. Правда, хорошего в этом мало. Теперь же футбольным болельщикам остается только радоваться, что Евро продолжится без лишней нервотрепки.

Подытожил свой монолог Норкин анекдотом, которые так нравятся публике.

"За кого будешь болеть на чемпионате? – За наших. -А потом? И вот это "потом" наступило",

– с грустью отметил телеведущий в эфире НТВ.

Также журналист добавил, что продолжит смотреть чемпионат, но теперь будет болеть за сборную Италии, которая в этом году показывает удивительно хороше результаты. Футболисты пока не пропустили ни одного мяча, забив при этом 7 голов.

"Итальянцы в этом году какие-то совершенно феерические",

– оценил Норкин.

Напомним, что в минувший понедельник, 21 июня, сборная России проиграла в матче с Данией со счетом 1:4. В результате команда заняла последнее место в группе и покинула Евро-2020.

Многие футбольные фанаты тут же принялись винить в поражении сборной Станислава Черчесова, требуя его уволить. В Российском футбольном союзе отреагировали на эти замечания, оценив возможность увольнения тренера отечественной сборной.