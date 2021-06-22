Актер посоветовал туристам перенести отдых на другое время

Многие туристы спешно покидают Крым. Сергей Жигунов оказался в их числе. После того, как на полуострове разбушевалась стихия и за пару дней в Ялте и Керчи выпало несколько месячных норм осадков, актер решил вернуться домой.

Артист опубликовал свежий пост, в котором сообщил подписчикам, что купаться в море пока нельзя, потому что оно по-прежнему грязное. Однако есть опасности посерьезнее.

"На такой жаре может начаться эпидемия. Если собираетесь лететь в ближайшие дни, возможно, стоит отложить поездку",

– предупредил Жигунов, который заодно посоветовал пользователям Сети посмотреть фильм Валерия Тодоровского "Одесса".

Кинолента вышла в 2019 году и рассказывает о вспышке холеры в 1970 году.

В комментариях пользователи поблагодарили актера за честность.

"Оказывается, берег турецкий нам все же нужен. Крым на месяц для отдыха отпадает", "Спасибо за то что бережете наше здоровье! Ждем скорейших новостей!", "Спасибо за честное адекватное предупреждение", – написали подписчики Жигунова.

Ранее стало известно, что в Крыму закрыли часть пляжей. Причиной стало плохое качество морской воды.

К слову, из-за проливных дождей затопило Керчь, а потом и Ялту. В результате многие остались без света и воды. В некоторых регионах до сих пор нельзя пить воду из-под крана, поскольку она слишком грязная и подходит только для технических нужд.