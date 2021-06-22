Покосившийся камень: как сейчас выглядит могила Ии Саввиной

Покосившийся камень: как сейчас выглядит могила Ии Саввиной
Фото: www.youtube.com
Звезда фильма "Дама с собачкой" скончалась 10 лет назад

Ия Саввина никогда не мечтала о карьере актрисы. Скорее, это было ее хобби. Но однажды юную девушку рассмотрел Иосиф Хейфиц, который пригласил ее сняться в фильме "Дама с собачкой", который и стал для артистки пропуском в мир кинематографа. За свою карьеру Ия Сергеевна сыграла более 50 разных ролей в кино. Параллельно она играла на сцене МХАТа, которому была верна до конца своих дней.

Не стало актрисы в августе 2011 года. Перед смертью она долгое время боролась с онкологией, но в итоге болезнь победила. Похоронили Саввину на Новодевичьем кладбище. Это были одни самых многочисленных похорон, потому что проститься с великой актрисой пришли тысячи поклонников и коллег.  

Сейчас на могиле Ии Сергеевны уставновлен черный памятник, который украшен известной МХАТовской чайкой. 

На фасаде – картина из "Дамы с собачкой" и черно-белые кадры из фильмов, в которых играла Саввина. В цветнике растет пышная хоста, а в одном из вазонов стоит букет искусственных роз, в другом – одинокая гвоздика, пишет "Экспресс газета". 

Но со временем могильный камень немного покосился. Возможно, что сейчас заниматься надгробием звезды отечественного кино некому. Сын с особенностями развития не может это делать по объективным причинам, а вдовцу Анатолию Васильеву, вероятно, не позволяет возраст. В этом году актеру исполнится 82 года. 

Ранее в Сети появились кадры с могилы Алексея Балабанова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Пророк
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Она так и осталась "одинокой гвоздикой" Жаль,очень жаль ,достойна большего!!!
Пророк
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Жаль, матершинница была редкая,но выражалась по делу! Люблю ее и целую в щечку!
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