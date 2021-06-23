Ефремов попросил о смягчении приговора из-за проблем с психикой

Ефремов попросил о смягчении приговора из-за проблем с психикой
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Адвокаты артиста уже подготовили кассационную жалобу

Михаил Ефремов, которого осудили за ДТП со смертельным исходом, попросил о смягчении наказания. Адвокаты артиста уверены – не все смягчающие его вину обстоятельства были учтены.

Напомним, на данный момент Ефремов находится в исправительной колонии в Белгородской области. Актер надеется на условно-досрочное.

Защитники Михаила Олеговича уже направили в суд кассационную жалобу. Они отметили, что смягчающими факторами должны стать активное участие знаменитости в общественной жизни, занятие благотворительностью, а также возмещение ущерба потерпевшей стороне. К слову, семье погибшего курьера Сергея Захарова Ефремов выплатил в общей сложности 4,6 миллиона рублей.

Кроме того, звездный заключенный хорошо показал себя во время пребывания в московском СИЗО "Водник", передает "Комсомольская Правда".

Но главным смягчающим фактором было названо состояние здоровья Ефремова. По словам адвокатов, он имеет проблемы с психикой и синдром зависимости от алкоголя.

Также суд призвали учесть непростую ситуацию, в которой оказались родственники Михаила Олеговича. Так, например, его супруга Софья Кругликова потеряла работу. Ранее избранница артиста была звукорежиссером. На иждивении актера находятся и дети, которых он должен поддерживать финансово.

"Количество людей, нуждающихся в заботе осужденного, должно повлечь гораздо более мягкое наказание", – заявили защитники Ефремова.

Ранее стало известно о том, что Михаил Олегович сильно исхудал в колонии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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зависимость от алкоголя - это мощный фактор :-)
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