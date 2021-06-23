По словам пиар-менеджера, певицу пока не собираются отключать от ИВЛ

19 июня стало известно о том, что певицу МакSим ввели в искусственную кому. Данное решение врачи столичной клиники приняли из-за того, что у знаменитости были поражены 40% легких. При этом коронавирус у нее не обнаружили. Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская поделилась последними новостями о состоянии исполнительницы хита "Знаешь ли ты".

Напомним, МакSим подключили к аппарату ИВЛ, чтобы ее организм более активно боролся с болезнью. По словам Богушевской, пока звездную подопечную не собираются отключать от медицинского оборудования.

Яна заверила – состояние певицы можно назвать стабильным. Пиар-менеджер артистки добавила, что значительных улучшений или ухудшений самочувствия не наблюдается, передает "СтарХит".

"Температуру удалось сбить до нормальных показателей", - отметила Богушевская.

К слову, в больницу звезду доставили с высокой температурой – 40˚C. Что касается выведения МакSим из комы, то этот процесс будет осуществляться постепенно. Врачи хотят дать организму певицы возможность самостоятельно дышать и функционировать.

Как только состояние артистки нормализуется, ее отключат от аппарата ИВЛ. Сейчас же врачи внимательно наблюдают за показателями и берут анализы, чтобы понять – как дальше выстраивать методику лечения.

Родные, коллеги и фанаты певицы надеются только на благоприятный исход. Да и сама МакSим перед погружением в сон демонстрировала оптимистичный настрой.

Ранее появилась информация, что врач дала положительный прогноз для находящейся в коме МакSим.