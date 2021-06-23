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18 июня Максиму Галкину исполнилось 45 лет. Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, юморист устроил вечеринку для родных и друзей. На своей инстаграм-странице артист опубликовал яркие фотографии с прошедшего торжества.
На первом снимке Галкин запечатлен в компании супруги Аллы Пугачевой, а также коллег по шоу-бизнесу Лаймы Вайкуле и Валентина Юдашкина. Знаменитости находятся на сцене, установленной на свежем воздухе. Судя по позам, они участвуют в каких-то конкурсах.
На втором фото именинник и гости водят хоровод. По их счастливым лицам можно понять, что праздник проходит на ура.
На третьем снимке Максим стоит рядом с Юрием Стояновым. Бывшая звезда передачи "Городок" взяла в руки микрофон – скорее всего для того, чтобы произнести тост.
На четвертой фотографии Галкин позирует рядом с огромным праздничным тортом, украшенным свежими ягодами и фейерверками. За пародистом, на сцене, расположился Николай Басков.
В ленту супруга Примадонны также попал Геннадий Хазанов и другие гости.
"Ох как было весело! В этих замечательных фото лишь часть атмосферы этого незабываемого вечера", – написал Максим.
В комментариях некоторые из присутствующих на празднике поблагодарили Галкина за приглашение. Среди них были певица Жасмин и дизайнер Игорь Гуляев.
Поклонники юмориста искренне порадовались за него и в очередной раз отметили, что Максим – замечательный человек.
Ранее стало известно о том, что Галкин и Пугачева приобрели жилье на Кипре.
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