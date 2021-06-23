Продюсер считает, что окружение попросту издевается над модельером

На личной инстаграм-странице Андрей Разин высказался о непростой ситуации, в которой оказался Вячеслав Зайцев. Несмотря на то, что 83-летний модельер страдает от болезни Паркинсона, близкие продолжают водить его по различным светским мероприятиям.

Продюсер группы "Ласковый май" опубликовал фотографию с Зайцевым, на которую нельзя взглянуть без жалости. Стоящие рядом с Вячеславом Михайловичем мужчина и женщина крепко держат народного художника РФ под руки. По лицу модельера видно, что каждый выход в свет дается ему с трудом.

Разин заявил – он заранее предупредил своего сына Илью и других родных, чтобы те в будущем не выводили его в люди в подобном состоянии. Андрей Александрович назвал близкое окружение Зайцева "негодяями". Якобы они не понимают, какой вред наносят тяжелобольной знаменитости.

"Это – люди, которые вообще не соображают, что они творят", - отметил певец.

Музыкант сообщил, что он несколько раз присутствовал с модельером на одних и тех же мероприятиях. Наблюдая за законодателем мод, Разин испытывал к нему жалость.

Андрей Александрович призвал близких Зайцева перестать водить его по передачам. Ведь пожилые знаменитости должны остаться в памяти народа такими, какими они были в расцвете сил.

Ранее появилась информация о том, что Дом мод Вячеслава Михайловича продали. При этом, по словам продюсера Вадима Хусаинова, сам модельер не получил ни копейки.