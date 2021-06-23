Певица поделилась семейным снимком по случаю дня рождения мужа

В среду, 23 июня, Валерию Меладзе исполняется 55 лет. В честь праздника его супруга Альбина Джанабаева опубликовала в личном микроблоге трогательный снимок.

На фото, сделанном в черно-белом стиле, супруги позируют вместе с двумя сыновьями – 17-летним Константином и 6-летним Лукой. Звездные родители и их наследники лучезарно улыбаются, смотря в камеру.

"С днем Рождения, любимый, будь счастлив!!!" – написала экс-солистка группы "ВИА Гра".

Напомним, в апреле этого года в семействе произошло пополнение. На свет появилась дочь Агата.

В комментариях под фотографией пользователи Сети принялись делиться своими впечатлениями от увиденного.

"Безумно красивые все", "Альбина, у вас самые красивые мужчины", "Просто прелесть", "Шикарное фото", – высказались восторженные подписчики.

Некоторые обратили внимание на то, что старший сын очень похож на Джанабаеву. Младшего наследника назвали копией исполнителя хита "Небеса".

Примечательно, что ранее Альбина ни разу не публиковала фотографии с обоими сыновьями. Артистка относится к тем, кто неохотно делится с поклонниками подробностями личной жизни. К слову, после рождения дочери звезда мало что рассказывала про материнство.

Ранее Меладзе высказался о новорожденной дочери. Валерий заявил – малышка стала для него "безумным счастьем". Певец отметил, что часто поет новорожденной песни, так как ей нравятся звуки вокруг.