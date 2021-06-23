На данный момент певец восстанавливает здоровье

Вот уже некоторое время поклонников Валерия Леонтьева тревожит вопрос, куда пропал их кумир. Как удалось выяснить СМИ, артист дважды ложился под нож хирургов.

Проблемы со здоровьем Леонтьева обострились за последние полгода. Зимой Валерий Яковлевич лечил больные колени. Дело в том, что во время одного из своих выступлений в начале "нулевых" знаменитость повредила мениск. Травму певец получил в результате исполнения сложных танцевальных движений на сцене.

Вскоре ситуация повторилась, только под ударом оказалось второе колено. Данные травмы не давали исполнителю хита "Дельтаплан" в полной мере наслаждаться жизнью.

В конечном итоге Леонтьев перенес сложную операцию. Неизвестно, избавился ли артист от старых проблем после хирургического вмешательства.

Весной певец вновь обратился к врачам, только уже с другой жалобой. Якобы из-за неудачной пластической операции его веки не закрывались полностью, передает "Комсомольская Правда".

"В марте Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он пока воздерживается от выходов в свет", – объяснили исчезновение артиста его знакомые.

У Валерия Яковлевича были, по сообщению журналистов, проблемы со сном. Организм певца начал давать сбой, так как он попросту не мог восстановиться после выматывающих гастролей. Леонтьев даже просил, чтобы окна в его гостиничном номере или гримерке были завешаны черным материалом.

Ранее Игорь Крутой рассказал о жизненной драме Леонтьева.