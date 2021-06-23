Актрисе стало плохо во время записи программы

Эпопея с четвертым браком Анастасии Макеевой продолжается. Недавно в "Прямом эфире" показали первую часть программы про новые отношения актрисы. Вскоре же выйдет вторая часть передачи. На ее съемках, как и до этого, произошел очередной скандал.

Андрей Малахов опубликовал в инстаграм-историях анонс выпуска. Судя по ролику, во время ссоры с бывшей женой своего мужа Романа Светланой Мальковой Макеева ушла из студии за кулисы. Из-за накала страстей, очевидно, артистке стало плохо – были показаны кадры, как врач мерит ей давление.

Страсти в студии при этом и не думали утихать – гости явно были недовольны поведением Романа, которого начали прогонять и ругать.

Первая серия программы про новый брак Макеевой вышла 16 июня. Роман яро отстаивал свое право на отношения с Анастасией. Мужчина поведал, что не все так было гладко в его браке с бывшей женой. По его словам, они 17 лет спали в разных комнатах. Жаловался Мальков и на то, что мало спал из-за необходимости зарабатывать деньги, чтобы покрывать потребности экс-супруги. Также выяснилось, что ему приходилось заниматься домашними обязанностями, потому что Светлана была занята в своей школе рисования.

Напомним, супруга Макеевой обвиняют в том, что он ушел из семьи к актрисе.

Сама Малькова ранее рассказывала, что подралась с Макеевой во время съемок шоу.