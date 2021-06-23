Макеева сбежала из студии шоу "Прямой эфир"

Макеева сбежала из студии шоу "Прямой эфир"
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Актрисе стало плохо во время записи программы

Эпопея с четвертым браком Анастасии Макеевой продолжается. Недавно в "Прямом эфире" показали первую часть программы про новые отношения актрисы. Вскоре же выйдет вторая часть передачи. На ее съемках, как и до этого, произошел очередной скандал.

Андрей Малахов опубликовал в инстаграм-историях анонс выпуска. Судя по ролику, во время ссоры с бывшей женой своего мужа Романа Светланой Мальковой Макеева ушла из студии за кулисы. Из-за накала страстей, очевидно, артистке стало плохо – были показаны кадры, как врач мерит ей давление. 

Страсти в студии при этом и не думали утихать – гости явно были недовольны поведением Романа, которого начали прогонять и ругать. 

Первая серия программы про новый брак Макеевой вышла 16 июня. Роман яро отстаивал свое право на отношения с Анастасией. Мужчина поведал, что не все так было гладко в его браке с бывшей женой. По его словам, они 17 лет спали в разных комнатах. Жаловался Мальков и на то, что мало спал из-за необходимости зарабатывать деньги, чтобы покрывать потребности экс-супруги. Также выяснилось, что ему приходилось заниматься домашними обязанностями, потому что Светлана была занята в своей школе рисования. 

Напомним, супруга Макеевой обвиняют в том, что он ушел из семьи к актрисе. 

Сама Малькова ранее рассказывала, что подралась с Макеевой во время съемок шоу. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Серж
Пожаловаться Ответить
кто это?)
1
новости партнеров

На Украине пригрозили изгнать россиян из Крыма

В Киеве намерены "забрать все назад"

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей