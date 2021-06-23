Коллеги посвятили гендиректору ОТР много теплых слов

Анатолия Лысенко не стало 20 июня. Сегодня же состоялась прощание с отцом российского телевидения. Проводить тележурналиста в последний путь пришли множество его друзей и коллег. И далеко не все смогли совладать с эмоциями.

Леонид Якубович, например, не смог сдержать слез, пишет "Экспресс газета". Журналистам удалось заснять заплаканного ведущего шоу "Поле чудес" после церемонии.

"Он был фантастически хороший человек, просто удивительный. Мне будет не хватать, как и всем: "Алло, привет". Очень трудно говорить",

– цитирует Леонида Аркадьевича ТВЦ.

Также проститься с Лысенко пришел Леонид Ярмольник, который назвал журналиста легендой, который помог состояться целой плеяде по-настоящему талантливых людей.

Среди посетивших прощальную церемонию также были замечены Константин Эрнст и Леонид Рошаль, сообщает "Пятый канал".

Генеральный директор Первого канала отметил, что Лысенко внес большой вклад в развитие телевидения, открыл множество одаренных людей, создал невероятное количество популярных программ.

"Он был папой очень многих из нас, он был папой современного телевидения России",

– отметил Эрнст.

Президент Национальной медицинской палаты добавил, что познакомился с именитым тележурналистом не так давно.

"Он оставил в моем сердце чувство огромной благодарности за то, что он есть, за то, что он был, и за то, что, надеюсь, он будет",

– произнес Рошаль, добавив, что ему было очень удобно говорить с бывшим генеральным директором ОТР на любые темы.

Напомним, что перед смертью создатель программы "Взгляд" долго болел.



