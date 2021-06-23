Ведущему Всесоюзного радио было 96 лет

Не стало известного диктора Виктора Балашова. Его не стало на 97-м году жизни.

Об этом сообщили в эфире "Россия 24". Причины смерти неизвестны. Информации о времени и месте прощания тоже пока нет.

Виктор Иванович родился в 1924 году, участвовал в Великой Отечественной войне. За свои подвиги был награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью "За Отвагу", Орденом Красной Звезды и медалью "За Победу над Германией".

Также трудился на Всесоюзном радио, после окончания театральной студии при МХАТе начал работать в Московском телецентре.

Прославился, когда работал ведущим программ "Время", "Победители", "Новости". Также диктор посвятил часть своей жизни радиостанции "Говорит Москва". К слову, именно он сообщил о полете Юрия Гагарина в космос.

Кроме того, он дублировал документальные и художественные фильмы. В 1997 году был удостоен звания народный артист РФ.