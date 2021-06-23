Наследница артиста родила девочку

Дочь известного певца Евгения Осина впервые стала мамой. Сегодня на свет появилась малышка, которую назвали Ксенией. Радостной новостью Агния поделилась в социальных сетях.

Девушка опубликовала снимок из роддома. Рядом с ней запечатлен ее супруг. Лицо дочери пара пока решила не показывать, прикрыв его смайкликом сердечка.

"3170 гр. 51 см. Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Ксения Владиславовна! Мы так сильно тебя ждали и хотели!"

– подписала снимок новоиспеченная мама.

Свою беременность, кстати, дочь Осиева скрывала. Все это время она публиковала снимки, в которых нет и намека на интересное положение.

Счастливый отец тоже опубликовал снимок с маленькой дочкой на руках.

"Жена попросила скрыть от вас это чудо, так что по классике лепим смайл",

– подписал снимок Владислав.

В комментариях поклонники и друзья поздравляют пару с важным событием и желают маленькой Ксении здоровья, а родителям – счастья.

Напомним, что Агния и Владислав поженились в прошлом году. Девушка призналась, что ей очень горестно от того, что ее отец не дожил до этого знаменательного события в ее жизни. По словам дочери певца, она часто вспоминает об отце и представляет, каким могло бы быть знакомство ее родителя с супругом.