"Мы так сильно тебя ждали": дочь Евгения Осина показала фото из роддома

"Мы так сильно тебя ждали": дочь Евгения Осина показала фото из роддома
Евгений Осин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследница артиста родила девочку

Дочь известного певца Евгения Осина впервые стала мамой. Сегодня на свет появилась малышка, которую назвали Ксенией. Радостной новостью Агния поделилась в социальных сетях. 

Девушка опубликовала снимок из роддома. Рядом с ней запечатлен ее супруг. Лицо дочери пара пока решила не показывать, прикрыв его смайкликом сердечка. 

"3170 гр. 51 см. Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Ксения Владиславовна! Мы так сильно тебя ждали и хотели!"

– подписала снимок новоиспеченная мама. 

Свою беременность, кстати, дочь Осиева скрывала. Все это время она публиковала снимки, в которых нет и намека на интересное положение. 

Счастливый отец тоже опубликовал снимок с маленькой дочкой на руках. 

"Жена попросила скрыть от вас это чудо, так что по классике лепим смайл", 

– подписал снимок Владислав. 

instagram.com/varan_vv

В комментариях поклонники и друзья поздравляют пару с важным событием и желают маленькой Ксении здоровья, а родителям – счастья. 

Напомним, что Агния и Владислав поженились в прошлом году. Девушка призналась, что ей очень горестно от того, что ее отец не дожил до этого знаменательного события в ее жизни. По словам дочери певца, она часто вспоминает об отце и представляет, каким могло бы быть знакомство ее родителя с супругом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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