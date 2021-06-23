"Катастрофа": Седокова наела 6 кило за неделю отдыха

"Катастрофа": Седокова наела 6 кило за неделю отдыха
Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отпуск в Греции не прошел бесследно

Пока одни продолжают усердно приводить свою фигуру в порядок, другие уже успели слетать на отдых, где шведский стол и система "все включено" так и манят нарушить диету. Анна Седокова, например, честно призналась, что во время отпуска ни в чем себя не ограничивала. 

Правда, когда экс-солистка ВИА "Гры" вернулась домой и встала на весы, она ахнула. 

"Шесть лишних кг плюс к весу приезда сюда! Шесть. Я и не думала, что так могу. Встав вчера вечером на весы я поняла как выглядит катастрофа" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены – прим.ред.),  

– пожаловалась поклонникам знаменитость. 

Анна уже взяла себя в руки и даже придумала, как она сможет изменить свою жизнь. 

Также Седокова решила заинтриговать поклонников, заявив, что в ее семье настало время перемен. Каких именно певица уточнять не стала, а лишь кокетливо добавила, что для начала попрощается с теми самыми шестью килограммами. 

"А лучше сразу 10... Думаете у меня получится?"

– поинтересовалась знаменитость у фанатов. 

В комментариях подписчики в один голос принялись успокаивать звезду и говорить, что в скором времени Анна вновь станет стройной. Ведь лишние килограммы уйдут, а хорошие воспоминания останутся. 

Ранее Седокову попросили покинуть Россию после провокационного видео, в котором она поет в одном нижнем белье. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Нэ пэрэживай, дэвушка. Кавказским джигитам это нравитса.
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