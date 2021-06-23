Отпуск в Греции не прошел бесследно

Пока одни продолжают усердно приводить свою фигуру в порядок, другие уже успели слетать на отдых, где шведский стол и система "все включено" так и манят нарушить диету. Анна Седокова, например, честно призналась, что во время отпуска ни в чем себя не ограничивала.

Правда, когда экс-солистка ВИА "Гры" вернулась домой и встала на весы, она ахнула.

"Шесть лишних кг плюс к весу приезда сюда! Шесть. Я и не думала, что так могу. Встав вчера вечером на весы я поняла как выглядит катастрофа" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены – прим.ред.),

– пожаловалась поклонникам знаменитость.

Анна уже взяла себя в руки и даже придумала, как она сможет изменить свою жизнь.

Также Седокова решила заинтриговать поклонников, заявив, что в ее семье настало время перемен. Каких именно певица уточнять не стала, а лишь кокетливо добавила, что для начала попрощается с теми самыми шестью килограммами.

"А лучше сразу 10... Думаете у меня получится?"

– поинтересовалась знаменитость у фанатов.

В комментариях подписчики в один голос принялись успокаивать звезду и говорить, что в скором времени Анна вновь станет стройной. Ведь лишние килограммы уйдут, а хорошие воспоминания останутся.

Ранее Седокову попросили покинуть Россию после провокационного видео, в котором она поет в одном нижнем белье.