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Пока одни продолжают усердно приводить свою фигуру в порядок, другие уже успели слетать на отдых, где шведский стол и система "все включено" так и манят нарушить диету. Анна Седокова, например, честно призналась, что во время отпуска ни в чем себя не ограничивала.
Правда, когда экс-солистка ВИА "Гры" вернулась домой и встала на весы, она ахнула.
"Шесть лишних кг плюс к весу приезда сюда! Шесть. Я и не думала, что так могу. Встав вчера вечером на весы я поняла как выглядит катастрофа" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены – прим.ред.),
– пожаловалась поклонникам знаменитость.
Анна уже взяла себя в руки и даже придумала, как она сможет изменить свою жизнь.
Также Седокова решила заинтриговать поклонников, заявив, что в ее семье настало время перемен. Каких именно певица уточнять не стала, а лишь кокетливо добавила, что для начала попрощается с теми самыми шестью килограммами.
"А лучше сразу 10... Думаете у меня получится?"
– поинтересовалась знаменитость у фанатов.
В комментариях подписчики в один голос принялись успокаивать звезду и говорить, что в скором времени Анна вновь станет стройной. Ведь лишние килограммы уйдут, а хорошие воспоминания останутся.
Ранее Седокову попросили покинуть Россию после провокационного видео, в котором она поет в одном нижнем белье.
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