Перемены во внешности этих артистов не понравились зрителям

Поклонники очень часто резко реагируют на какие-то изменения во внешности любимых актеров. Если кто-то из артистов вдруг решается на перемены в имидже, то в социальных сетях тут же начинается настоящий хаос: одни хвалят, другие требуют вернуть так, как было раньше. И если со стрижкой или цветом волос экспериментировать можно хоть каждый месяц, то работа над собственным телом занимает в разы больше времени. Только вот не всегда похудение идет артистам на пользу.

Максим Матвеев

Матвееву пришлось сбрасывать десятки килограммов для роли. Однако к своей привычной форме актер не вернулся даже после окончания проекта. Теперь каждый выход артиста в свет сопровождается нелестными высказываниями о чрезмерной и даже болезненной худобе.

Олег Меньшиков

Резкое похудение Олега Меньшикова многие связывали с возрастом. Мол, артист уже стар, потому и выглядит таким сухим. Однако сам звезда киноленты "Легенда 17" уверяет, что и возраст, и вес его полностью устраивают.

Андрей Лавров

Знакомый зрителям по сериалу "След" актер заметно высох за последние несколько лет. Поклонники тут же начали переживать, не болел ли Лавров. К счастью, артист просто начал серьезно заниматься спортом, желая добиться идеального рельефа. Образ поклонники не оценили, но Андрей, который стал реже появляться на экранах, внимания на критику не обращает.

Александр Семчев

Семчев не скрывает, что он скинул около 100 килограммов. Актер боролся с лишним весом чуть ли не всю свою жизнь, однако кардинальные перемены произошли пару лет назад. Это подарило артисту вторую волну популярности, его стали чаще звать в кино.

Алексей Макаров

Пока многочисленные поклонницы вздыхали по Алексею Макарову, самого актера не ус устраивал его вес. В итоге он скинул порядка 20 килограммов. Сказать, что большинству фанатов не понравилось – не сказать ничего, поэтому до сих пор Макарова просят набрать хотя несколько килограммов.



