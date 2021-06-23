Культовой советской актрисы не стало в 2005-м году

Любимица советских и российских зрителей актриса Клара Лучко покинула этот свет внезапно. Жизнь знаменитости оборвалась на 80-м году, однако до последнего момента актриса активно снималась в кино и поражала своей энергичностью всех вокруг.



Любовь преданных поклонников и близких людей и после смерти окружает Клару Степановну. Любопытные журналисты побывали на могиле знаменитости. К счастью, звезда культового сериала "Цыган", где зрители с замиранием сердца наблюдали за жизнью Будулая, не относится к плеяде артистов, которые после смерти были забыты.

Так, аккуратная могилка Клары Степановны и спустя 16 лет утопает в цветах. На светлом граните красуется искусно выполненный в камне портрет Лучко в молодые годы. Над местом упокоения знаменитости склонился опечаленный ангел, пишет "Экспресс газета".

Напомним, в жизни Кларе Степановне пришлось встретиться с тяжелыми ударами судьбы. Главной потерей знаменитости стала смерть ее любимого супруга актера Сергея Лукьянова. Артиста не стало в 1965-м году. Тогда, казалось, и жизнь Лучко обрывалась. Она перестала следить за собой и все глубже уходила в депрессию.

Второе дыхание знаменитости подарила новая любовь. В 1969-м году она обрела счастье с журналистом Дмитрием Мамлеевым. После этого Лучко возродилась и снова стала играть в фильмах. Буквально за несколько дней до своей смерти артистка трудилась на съемочной площадке телесериала "Разведенные мосты".

К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало, как выглядит могила Ии Саввиной. Камень на месте захоронения звезды фильма "Дама с собачкой" покосился и производит удручающее впечатление.