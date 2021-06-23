Принцу Гарри места не нашлось: Чарльз "отрезал" младшего сына на семейном фото

Принцу Гарри места не нашлось: Чарльз "отрезал" младшего сына на семейном фото
Apple+Tv/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Свежая публикация появилась в социальных сетях герцога Корнуолльского

Похоже, что напряжение между членами королевской семьи все-таки по-прежнему присутствует. Внимательные пользователи Сети обратили внимание на то, что принц Чарльз почему-то обрезал своего младшего сына на семейном снимке. 

Накануне принц Уильям отметил свой 39-й день рождения. Согласно традиции, поздравления герцог Кембриджский получил от всех представителей королевской семьи. В "Инстаграме" принца Чарльза появилась серия фотографий и теплые пожелания, но внимание привлекло другое. 

На первом кадре будущий король Великобритании запечатлен с маленьким Уильямом на руках. На второй фотографии, которая была сделана не так давно, счастливый принц сидит рядом со своим отцом и его новой женой Камиллой Паркер-Боулз. Только вот в оригинале рядом с семьей сидел еще и принц Гарри, пишет британское издание The News.

Оказалось, что снимок был сделан в 2014 году во время церемонии открытия игр Invictus. Тогда в Букингемском дворце и подумать не могли о скандалах, которые потрясут монарших особ в 2021 году. 

Однако еще недавно британские таблоиды писали о том, что в отношениях королевы Елизаветы с принцем Гарри и Меган Маркл наступило затишье. Супруги вместе с детьми в скором времени приедут в Лондон на платиновый юбилей Ее Величества, которая мечтает познакомиться с правнучкой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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