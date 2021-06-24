Скончался известный российский режиссер

Скончался известный российский режиссер
Фото: pixabay.com
Деятелю искусств было 75 лет

Стало известно о смерти советского и российского театрального режиссера Валентина Рыжего. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Московского театра на Таганке, где деятель искусств работал с 1995 года.

Валентин Леонидович скончался на 76-м году жизни. Причина его смерти не уточняется. Отпевание состоится 25 июня в Храме святителя Алексия митрополита Московского.

За всю свою жизнь Рыжий поставил более 50 спектаклей. Одной из самых ярких работ режиссера считается постановка "Москва-Петушки", созданная по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева.

Валентин Леонидович не только создавал спектакли, но и сам выходил на театральные подмостки. Он сыграл в "Шарашке" и "Братьях Карамазовых (Скотопригоньевск)".

Также деятеля искусств можно было увидеть на экране в таких кинокартинах, как "Жизнь и смерть дворянина Чертопханова", "Золотое крыльцо", "Горя бояться – счастья не видать" и "Банды".

В 1980 году Рыжий окончил ГИТИС. После этого Валентин Леонидович проходил стажировку руководящих кадров при Министерстве культуры Советского Союза. Он ставил спектакли для Белорусского государственного молодежного театра, Театра-студии московской консерватории, Ленкома и Театра на Таганке. Кроме того, деятель искусств работал в Московском молодежном театре "На Красной Пресне" (нынешнее название – Театр "Около дома Станиславского").

"Режиссер гастролировал со своими спектаклями по США, Германии, Израилю, Японии и другим странам", – говорится на сайте театра на Таганке.

Представители театра выразили свои искренние соболезнования родным и близким Валентина Леонидовича. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Умышленная провокация: британский журналист раскрыл подоплеку инцидента с эсминцем

Лондон специально отправил корабль в наши воды

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей