Деятелю искусств было 75 лет

Стало известно о смерти советского и российского театрального режиссера Валентина Рыжего. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Московского театра на Таганке, где деятель искусств работал с 1995 года.

Валентин Леонидович скончался на 76-м году жизни. Причина его смерти не уточняется. Отпевание состоится 25 июня в Храме святителя Алексия митрополита Московского.

За всю свою жизнь Рыжий поставил более 50 спектаклей. Одной из самых ярких работ режиссера считается постановка "Москва-Петушки", созданная по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева.

Валентин Леонидович не только создавал спектакли, но и сам выходил на театральные подмостки. Он сыграл в "Шарашке" и "Братьях Карамазовых (Скотопригоньевск)".

Также деятеля искусств можно было увидеть на экране в таких кинокартинах, как "Жизнь и смерть дворянина Чертопханова", "Золотое крыльцо", "Горя бояться – счастья не видать" и "Банды".

В 1980 году Рыжий окончил ГИТИС. После этого Валентин Леонидович проходил стажировку руководящих кадров при Министерстве культуры Советского Союза. Он ставил спектакли для Белорусского государственного молодежного театра, Театра-студии московской консерватории, Ленкома и Театра на Таганке. Кроме того, деятель искусств работал в Московском молодежном театре "На Красной Пресне" (нынешнее название – Театр "Около дома Станиславского").

"Режиссер гастролировал со своими спектаклями по США, Германии, Израилю, Японии и другим странам", – говорится на сайте театра на Таганке.

Представители театра выразили свои искренние соболезнования родным и близким Валентина Леонидовича.