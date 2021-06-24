В ведомстве оправдались, что компетенция остается за спецслужбами

Минкульт Украины принял решение о включении российского артиста Филиппа Киркорова в черный список. Об этом стало известно сегодня, 24 июня.

На официальном сайте ведомства указывается, что еще 11 июня СБУ Украины направило в Министерство культуры письмо с перечнем физических лиц, представляющих, по мнению спецслужб, национальную угрозу для Незалежной.

22 июня Минкульт издал приказ о включении в указанный перечень Филиппа Киркорова. Как отметили в украинском ведомстве, процедура осуществляется в автоматическом режиме, так как действующее законодательство Незалежной не позволяет министерству самостоятельно принимать подобные решения.

Сам артист пока что не давал комментариев по поводу решения Киева.

В настоящее время в блэк-листе Министерства культуры и информационной политики Украины фигурирует 201 человек. Перечень был обнародован местными властями шесть лет назад. В списке знаменитостей немало россиян, которые, по мнению Киева, представляют для страны "угрозу национальной безопасности".

Известно, что в блэк-листе находятся Олег Газманов, Михаил Боярский, Александр Буйнов, Лариса Долина, Сергей Пенкин и остальные популярные российские исполнители и актеры.

Список Минкульта Незалежной пополняется на регулярной основе.

Сам Киркоров однажды высказался о Владимире Зеленском, который одно время был его товарищем. Король российской эстрады заявил, что действующий президент Незалежной отрекся от его дружбы. Одно время артисты вместе выступали на сцене и делили телевизионные эфиры, однако ситуация изменилась, когда Зеленский решил податься в политику.



