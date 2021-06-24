Смелый подарок: в день рождения Гузеева отвела детей на стриптиз

Смелый подарок: в день рождения Гузеева отвела детей на стриптиз
Лариса Гузеева. Фото: Alexander Nosovsky/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Телеведущая заявила, что поход в заведение не испортил ее наследников

Лариса Гузеева в эфире популярной передачи "Давай поженимся!" рассказала, какой подарок она преподнесла своим детям, Георгию Толордаве и Ольге Бухаровой, когда им исполнилось 16 лет. Оказалось, что телезвезда отвела наследников на стриптиз.

Об этом Гузеева вспомнила после того, как один из женихов на шоу признался – он является владельцем стриптиз-клуба. Услышав заявление мужчины, известная телесваха Роза Сябитова начала критиковать его. Лариса Андреевна встала на защиту гостя, отметив, что в этом нет ничего плохого.

Затем телеведущая поделилась своей историей. По словам знаменитости, на 16-летие сына Георгия она вызвала самую привлекательную танцовщицу столицы.

"Они с пацанами собрались, и это все было очень красиво", - поведала телезвезда.

Такой же подарок Гузеева решила сделать и дочери Ольге, когда той исполнилось 16. Звездная мать поехала вместе с наследницей во Францию. Там они посетили выступление известной американской танцовщицы Диты фон Тиз. Ее Лариса Андреевна назвала "самой классной стриптизершей земного шара".

Телеведущая заверила, что после встречи с полуголыми женщинами ее дети не стали испорченными.

Ранее стало известно о том, что Гузеева поддержала Леру Кудрявцеву, с которой случилась истерика из-за беспечности врачей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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