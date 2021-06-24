Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Скончалась актриса Инна Волгина, сыгравшая в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "Ментовские войны". Ее не стало на 54-м году жизни.
Ирина Аркадьевна родилась в семье ленинградских актеров Аркадия Волгина и Елизаветы Миллер. В 1989 году артистка окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.
В 1990 году Волгина устроилась на работу в театр "Балтийский дом". В 2002 году она вошла в контрактную труппу "Русской антрепризы".
Худрук "Балтийского дома" Марина Беляева отметила, что в последний раз Ирина Аркадьевна вышла на театральные подмостки 20 мая. 24 июня актриса должна была сыграть в постановке "Леди-призрак" на сцене "Русской антрепризы", передает издание "Фонтанка.ru".
По некоторым данным, Волгина серьезно болела.
"Она почувствовала недомогание на репетиции. <> Никто вообще не мог понять, в чем дело. Человек "сгорел", – рассказала деятель культуры Елена Феофанова.
В пресс-службе "Балтийского дома" высказались о кончине Волгиной. Представители театра вспомнили, что артистка могла проявлять абсолютно разные амплуа.
"Она была разной: то ироничной, то серьезной, непростой, сложной, яркой, но неизменно очаровательной и сильной", – говорится в публикации.
Дата и место похорон Волгиной не уточняются.
Лондон специально отправил корабль в наши воды
Глава государства поддержал идею продемонстрировать ловкость наших бойцов