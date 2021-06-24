Телеведущая не нашла, что ответить на неудобный вопрос

Казалось бы, поставить в тупик и заставить стушеваться ведущую скандальной телепередачи "Мужское и женское" – невозможно. Однако, на деле оказалось, что это совсем не так. Вопросы журналистов настолько смутили Юлию Барановскую, что она попросту решила сбежать от них.



Инцидент произошел на популярном музыкальном фестивале "Жара". Любопытно, что странную реакцию у Барановской вызвал не вопрос о ее личной жизни или о скандалах вокруг бывшего супруга футболиста Андрея Аршавина, а интерес журналистов к ее здоровью.

Разумеется, нашумевшие перемены в жизни москвичей и жителей ряда других российских регионов, наступившие из-за ситуации с коронавирусом, живо обсуждаются и в среде шоу-бизнеса. На фестивале эта тема также поднималась.

Знаменитости делились своим мнением по поводу происходящего и обсуждали, как правильно нужно оформить QR-код, чтобы иметь возможность отобедать в ресторане или заглянуть в столичный кафетерий. Однако Барановская сразу начала сторониться такого рода бесед.

Любопытные журналисты напрямую обратились к Юлии с вопросом, что она думает по поводу мировой эпидемии и введения дополнительных ограничений для москвичей. Барановская явно не хотела откровенничать на эту тему. Звезда лишь кратко объявила, что не боится коронавируса, потому что у нее есть антитела.

Попытки корреспондентов выяснить, каким образом знаменитость обзавелась защитой от COVID-19 (переболела ли, или привилась) не удались. Скрытная телеведущая поспешно оставила журналистов, убежав в другой зал, рассказывает журнал Woman.ru.

К слову, недавно Барановская попала под шквал критики. Поклонникам очень не понравилась ее новая фотография.