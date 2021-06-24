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Филипп Киркоров пополнил список российских артистов, которые СБУ решило признать угрозой национальной безопасности страны. Как признался сам поп-король, с самого утра журналисты завалили его вопросами, поэтому он решил выступить с официальным комментарием, который уже по традиции опубликовал на своей странице в "Инстаграм".
Примечательно, что Киркоров имеет звание народного артиста Украины. Только вот это не помешало чиновникам внести его в черный список. Артист отметил, что уже не удивляется абсурдности этой ситуации.
Однако он заметил, что музыку и артиста нельзя спрятать за бумажками и политическими лозунгами.
"Тем, что произошло, надо гордиться, гордиться попасть в этот список. Если Киркоров становится угрозой для государства, то такое государство можно только пожалеть",
– подчеркнул Филипп Бедросович.
Также певец пожелал своим украинским поклонникам, чтобы их власти наконец подружились с головой и поняли, насколько ненадеванные решения они принимают. Он напомнил об общей истории двух государств, признавшись в любви к украинскому народу.
"А в моем доме всегда звучали и будут звучать украинские песни, гостить украинские гости, потому что наша любовь с народом и творчеством взаимна",
– подытожил Киркоров, исполнив украинскую песню авторства Андрея Малышко "Рідна мати моя".
Напомним, что на данный момент в черном списке Министерства культуры и информационной политики Украины фигурирует 201 человек.
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