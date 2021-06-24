Звезда рассказала о нюансах, которые скрыли от зрителей

Оперная певица и вдова беглого политика Дениса Вороненкова в последнее время активно участвует в российских телешоу. При этом многие выпуски с Марией Максаковой превращается в скандалы. Певица рассказала, что зачастую происходящее в студии шокирует не только ее, но и самих телеведущих.



Так случилось на очередном шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". По словам Максаковой, редакторы выпуска изрядно поиздевались над ней. Знаменитость не исключает, что организаторам позолотили руку ее ненавистники. Именно поэтому очередная серия развлекательного шоу превратилась в публичную расправу над Максаковой.

Речь идет о выпуске, в котором обсуждалась нелегкая судьба оперной певицы. Во время всей программы страсти бушевали не на шутку. Последним гвоздем в гроб уже изрядно измученной Марии стало приглашение в студию отца киллера, который убил ее супруга.

При этом, по словам артистки, даже телеведущий был поражен тому, что творится. По всей видимости, редакторы не стали посвящать звезду во все свои задумки.

"Когда отец киллера появился в студии, я поняла, что Малахов сам в шоке от того, что происходит", – откровенничает знаменитость в беседе с изданием "Собеседник".

Тогда певицу довели до истерики, Малахов был настолько обескуражен, что на коленях выпрашивал у нее прощение. Кто стоит за жестокостью редакторов, Максаковой доподлинно неизвестно. Однако она не исключает, что все это подстроил ее бывший супруг Тюрин.

Напомним, в тот злополучный день отец убийцы Вороненкова объявил, что ему не за что просить прощения у безутешной вдовы.