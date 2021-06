Народ остался в восторге от видео

Снуп Догг неожиданно для всех опубликовал видео-фрагмент с шоу Максима Галкина "Лучше всех". Выпуск был снят примерно 5 лет назад.

На странице музыканта в "Инстаграме" появился ролик, где ведущий беседует с юным шахматистом. В один момент Галкин говорит, что в этой игре он разбирается плохо, поэтому пригласил в студию чемпиона мира Анатолия Карпова.

Лицо трехлетнего мальчика перекосило от ужаса, а после проигрыша именитому шахматисту он и вовсе расплакался и позвал маму, пишет URA.ru.

"Все гангстеры, пока в игру не войдет Анатолий Карпов",

– пошутили создатели видео, которое уже давно стало мемом, получившим название "Финальный босс в шахматах".

Интернет-пользователи специального наложили на него музыку из игры Dark Souls, сделав из Карпова настоящего злодея.

В комментариях, как это обычно и бывает, оказалось много русских. Отметился и сам Галкин, который посмеялся над роликом.

"Красава дядюшка Снуп", "Hello from Russia", "Самый неожиданный пост Снуп Догга", "Не ожидала такого", "Галкин, ты в телеке у Снуп Догга", "Русские вошли в чат", " У Снуп Догга смотрю на Галкина, сегодня меня уже ничего не удивит. Russians is here",

– написали шокированные россияне.

Под публикацией отметились и американцы, которые заявили, что это видео отлично характеризует русских.

"Только в России таким образом закаляют характер. Хаха, ты думаешь, что хорош, да? Посмотрим, как ты справишься с двенадцатикратным мировым чемпионом", – написал один из них.

