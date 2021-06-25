Вдова Грачевского впервые рассказала о потере ребенка после похорон супруга

Вдова Грачевского впервые рассказала о потере ребенка после похорон супруга
Борис Грачевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Разбитой горем женщине не удалось сохранить малыша

Прошло уже практически полгода с момента смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Его вдова, Екатерина Белоцерковская, постоянно ходит к мужу на могилу и вспоминает счастливые семейные моменты, публикуя снимки с покойным супругом.

Женщина призналась, что уже к моменту кончины любимого супруга была беременна, однако о своем положении узнала лишь после похоронной церемонии. Плод не удалось сохранить из-за тяжелого горя. Белоцерковская отказывалась есть, а ее окружение боялось, что вдова отправится на тот свет вслед за мужем.

Расплакавшаяся Екатерина призналась, что у нее произошел выкидыш. Женщина сама не понимает, как смогла пережить эту полосу, однако вспомнила, что ей есть ради кого жить.

"У меня маленький сын, и я должна его вырастить", – высказалась несчастная в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Екатерина вспомнила, что в последний раз созванивалась с мужем 7 января, когда он был в больнице – Борис ответил, что с ним все в порядке, он борется с инфекцией. Однако затем муж начал давать ей наставления о том, как нужно жить дальше. 

В своем последнем СМС-сообщении он признался жене в любви, а через 22 минуты его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание режиссер так и не пришел.

Ранее вдове Грачевского досталось в соцсетях от пользователей за фото с девичника, где она позирует с подругами в коротком платье с принтом. Поклонники в микроблоге разнесли Екатерину за то, что та не носит траур по супругу и веселится.

Егор МАЛКОВ

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