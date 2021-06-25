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Вот уже несколько дней ходят слухи о том, что Лариса Долина заболела коронавирусом. Сама артистка никак не комментировала данную информацию. На некоторое время певица пропала из соцсетей, заставив поклонников переживать. Накануне знаменитость наконец-то вышла на связь.
Стоит отметить, что слухи о болезни Долиной укрепил тот факт, что она не появилась на экзамене в Московском государственном институте культуры (МГИК). Исполнительница хита "Погода в доме" преподает там одну из дисциплин. Как известно, Лариса Александровна проверяла знания студентов в режиме онлайн.
На личной инстаграм-странице звезда решила пообщаться с фанатами. В основном в разделе комментариев поднимались темы, связанные с творчеством. Однако один из пользователей Сети поинтересовался – как себя чувствует Лариса Александровна.
"Спасибо, намного лучше", – отметила артистка.
Долина не стала делиться подробностями своего недуга. Остается только гадать, действительно ли она подхватила COVID-19, или же ухудшение состояния спровоцировала другая болезнь.
По некоторым данным, в ближайшее время артистка выступит на двух крупных мероприятиях – на шоу Григория Лепса и на дискотеке "Хиты 90-х".
Ранее появилась информация, что Долина столкнулась с проблемами с голосом из-за коронавируса. Самочувствие звезды ухудшилось после того, как она побывала на шоу Юлии Барановской в эфире "Русского радио".
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