"Девчата все ваши": Петросян удивил поклонников пляжным образом

"Девчата все ваши": Петросян удивил поклонников пляжным образом
Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Юморист во всю наслаждается отдыхом на Мальдивах

Накануне Евгений Петросян опубликовал на своей странице в "Инстаграм" яркий летний снимок. Артист предстал перед поклонниками в необычном для себя образе – легкой рубахе и шортах. Это приятно удивило пользователей Сети, ведь они привыкли видеть его в официальных костюмах.

На снимке, который был сделан на Мальдивах, Петросян разместился в дверях какого-то строения. По всей видимости, юморист позирует рядом со своим отелем.

В глаза сразу же бросается "пляжный" образ Евгения Вагановича – соломенная шляпа, рубаха нараспашку, ярко-синие шорты с узорчатым ремнем и резиновые тапки. Знаменитость широко улыбается, смотря в камеру.

"Концертный костюм надет! На выход!" – написал Петросян.

Фанаты по достоинству оценили внешний вид 75-летнего артиста.

"А вы стиляга...", "Супер-стиль", "Шикарный образ) Вам немного за 45)))", "Красавчик", "Девчата все ваши", "Ваши шорты сразили меня наповал!" – прокомментировали подписчики.

Многие пожелали юмористу замечательного отдыха.

Напомним, по слухам, Евгений Ваганович состоит в браке с Татьяной Брухуновой. В марте прошлого года у них родился сын Ваган. Судя по публикациям в "Инстаграм" женщины, супруги отдыхают на островах вместе. Пара не выкладывает совместных фотографий, как и не комментирует свои отношения. 

Ранее стало известно о том, что суд наконец-то разделил имущество Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко.

Источник: Инстаграм
Анастасия ГОРЮНОВА

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