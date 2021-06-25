Едва не дошло до драки: Норкин объяснил "пропажу" эксперта из "Места встречи"

Едва не дошло до драки: Норкин объяснил "пропажу" эксперта из "Места встречи"
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Журналисту пришлось успокаивать зрителей

Ведущему популярного российского ток-шоу "Место встречи" Андрею Норкину пришлось объясняться за исчезновение одного из гостей программы. После неловкой паузы журналист успокоил телезрителей, заявив о том, что эксперта никто не прогонял и не убивал.

Во время недавнего выпуска "Места встречи", который вышел на телеканале НТВ 24 июня, двое участников вступили в ожесточенный спор. Мужчины в пылу уже готовились применить силу, поэтому Норкину пришлось срочно объявлять рекламу.

Когда страсти поутихли, оказалось, что один из спорщиков пропал. Норкин же, чувствуя тревогу и недоумение телезрителей, поспешил успокоить их, пояснив, что никто его "не прогонял и не убивал", так как сам гость планировал покинуть студию именно в это время.

На смену покинувшему "Место встречи" эксперту должен был прийти другой специалист, однако, по закону подлости, мужчина забыл захватить дома паспорт, и в телецентр его не пропустила охрана.

Как пишет "Царьград", темой дискуссии стал недавний инцидент с британским эсминцем Defender, который произошел в Черном море у мыса Фиолент. Эксперты не сошлись в оценке вероятности начала глобального военного конфликта: первый утверждал, что все высосано из пальца, а его оппонент с таким утверждением категорически не соглашался.

Ранее ведущий места встречи пошутил на тему вылета российской сборной из чемпионата Европы, которая не смогла выйти в плей-офф. Норкин с иронией заметил, что спортсмены показывали стабильный уровень, однако теперь никому из россиян не придется нервничать.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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