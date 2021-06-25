Артистка не стала отвечать на критику

Любовь Успенская часто становится объектом активных обсуждений в Сети. В этот раз артистка нарвалась на критику после того, как опубликовала в личном микроблоге смелое фото.

На снимке Успенская позирует в черном боди с глубоким декольте и такого же цвета ботфортах. Такой образ знаменитость выбрала для выступления на фестивале "Жара", который стартовал 23 июня в столичном "Крокус Сити Холле". Мероприятие продлится до 27 числа.

Королева русского шансона расположилась на столешнице, слегка нагнувшись вперед. Такая поза и внешний вид артистки показались многим слишком вульгарными.

"Ботфорты как раз по сезону", "Для элегантного возраста очень пошло", "Что до конца не разделась?", "Человек без чувства меры – в 67 лет это смешно и грустно", – написали комментаторы.

Однако не все увидели в образе Любови Залмановны чрезмерную откровенность.

"Создана покорять мир", "Шикарная", "Вы вообще стареете?", "Из-за таких, как вы, поднимают пенсионный возраст", "Люба, ты супер секси!" – отметили преданные поклонники певицы.

Сама Успенская не стала реагировать ни на критику, ни на комплименты. Она лишь поделилась с фанатами видео со своего выступления на фестивале.

Ранее появилась информация, что исполнительница русского шансона составила завещание. На такой шаг звезда пошла после того, как ее супруг Александр Плаксин начал делить нажитое за годы брака имущество.