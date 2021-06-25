Звезда обвинила журналиста в неуважении к женщинам

41-летняя звезда "Дома-2" Виктория Боня остро восприняла критику российского телеведущего Владимира Соловьева, который заявил, что у звезды пятая точка вместо головы.

Так, в одном из своих выступлений журналист припомнил Боне ее слова о том, что в природе никакого коронавируса не существует, а пандемия вызвана заговором. Виктория также в одно время утверждала, что источником распространения COVID-19 cлужат вышки 5G. Правда, некоторое время спустя Боня сама же с иронией отреагировала на свои слова, посмеявшись над собой.

Соловьев заявил, что интеллект дивы поддается явному сомнению, чем сильно обидел Викторию. В своем "сториз" последняя разразилась гневной речью, обвинив ведущего в том, что тот, по ее словам, оскорбляет женщин.

Экс-участница "Дома – 2" заявила, что столь известная медийная личность позволяет себе такие выпады против женщин – Боня усмотрела в словах Соловьева именно такой подтекст.

"Недомужчины. Подают пример молодежи, и потом мальчики общаются таким образом с матерями и женами. Вы, твари, им подаете пример", – гневно высказалась Виктория.

Теледива также пообещала "плюнуть в рожу" журналисту, которого нередко видит во время полета в Арабские Эмираты, куда летает первым классом.

Не так давно Боня отреагировала на пародию от светской львицы Ксении Собчак, которая решила ее подколоть в социальных сетях. Звезда опубликовала видеозапись, на которой заявила, что юмористичный ролик Ксении, по всей видимости, стал камнем в ее огород. Блогер пообещала лично встретиться с журналисткой, чтобы расставить все точки.