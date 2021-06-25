Боня пообещала "плюнуть в рожу" Соловьеву за нелестные высказывания

Боня пообещала "плюнуть в рожу" Соловьеву за нелестные высказывания
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Звезда обвинила журналиста в неуважении к женщинам

41-летняя звезда "Дома-2" Виктория Боня остро восприняла критику российского телеведущего Владимира Соловьева, который заявил, что у звезды пятая точка вместо головы. 

Так, в одном из своих выступлений журналист припомнил Боне ее слова о том, что в природе никакого коронавируса не существует, а пандемия вызвана заговором. Виктория также в одно время утверждала, что источником распространения COVID-19 cлужат вышки 5G. Правда, некоторое время спустя Боня сама же с иронией отреагировала на свои слова, посмеявшись над собой.

Соловьев заявил, что интеллект дивы поддается явному сомнению, чем сильно обидел Викторию. В своем "сториз" последняя разразилась гневной речью, обвинив ведущего в том, что тот, по ее словам, оскорбляет женщин.

Экс-участница "Дома – 2" заявила, что столь известная медийная личность позволяет себе такие выпады против женщин – Боня усмотрела в словах Соловьева именно такой подтекст.

"Недомужчины. Подают пример молодежи, и потом мальчики общаются таким образом с матерями и женами. Вы, твари, им подаете пример", – гневно высказалась Виктория.

Теледива также пообещала "плюнуть в рожу" журналисту, которого нередко видит во время полета в Арабские Эмираты, куда летает первым классом.

Не так давно Боня отреагировала на пародию от светской львицы Ксении Собчак, которая решила ее подколоть в социальных сетях. Звезда опубликовала видеозапись, на которой заявила, что юмористичный ролик Ксении, по всей видимости, стал камнем в ее огород. Блогер пообещала лично встретиться с журналисткой, чтобы расставить все точки.

Источник: Instagram
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Макрон и Меркель теряют авторитет: отказ ЕС от саммита с Путиным объяснили

Политический вес в Европе начинают набирать проамериканские силы

"Сдали пароли и явки": Протасевича и Сапеги выпустили из СИЗО после потери интереса Запада

Лояльное отношение правоохранителей к активистам объяснили

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей