Супруга сама подтолкнула артиста к неверности

О любовных похождениях Валерия Дайнеко в свое время слагали легенды. Неизвестно, чему верить, а чему нет, но к 34 годам солист "Песняров" решил остепениться и обзавестись семьей. Женился артист на своей возлюбленной Елене. Однако статусом примерного семьянина мужчина так и не обзавелся.

Виновата в этом, по мнению Дайнеко, его же супруга, которая постоянно подозревала его в изменах и даже устраивала проверки.

"Случалось ли так, что я оказывался неверен? Потом – да! Когда тебе все время говорят о неверности, и ты не можешь доказать обратное, все-таки думаешь: "А какая разница? Уже все равно отношения сломанные, непонятные",

– поделился певец с Борисом Корчевниковым в студии шоу "Судьба человека".

Солист "Песняров" уверен, что гастроли не всякая жена может выдержать. Тем более ему даже не приходилось давать поводы для ревности, потому что поклонницы могли позвонить ему в любой момент. Однажды звонок раздался в номере артиста, куда он вернулся с женой после концерта. Елена тут же сказал, мол, а если бы ее не было, то Дайнеко точно договорился бы с фанаткой о встрече.

Он вспомнил, что однажды жена приехала к нему без предупреждения, пытаясь застать с его с любовницей. В этот момент Дайнеко находился в Красноярске и писал своей избраннице письмо. Потом такие ситуации повторялись несколько раз, но все попытки Елены оказались безуспешны.

"Она меня никогда не заставала ни с кем. Невозможно было. Я профессионал",

– пошутил артист.

Сейчас супруги разошлись, хотя по-прежнему состоят в браке. Живут они на два города: Елена – в Москве, а сам Дайнеко находится в Минске. Они стараются поддерживать дружеские отношения.