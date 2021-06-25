СМИ: Ксения Бородина разводится с мужем

СМИ: Ксения Бородина разводится с мужем
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущая официально подала документы на расторжение брака

В последние недели в Сети активно ходили слухи о том, что в браке Ксении Бородиной и Курбана Омарова не все гладко. Телеведущая и бизнесмен никак официально не комментировали новости в СМИ, хотя и делали намеки в соцсетях. Теперь же журналисты выяснили, что супруги действительно разводятся. 

Как пишет издание Super, звезда подала документы в ЗАГС. По информации журналистов, пара некоторое время не живет вместе. 

Напомним, Бородина и Омаров поженились в 2015 году. Они воспитывают общую дочь Теону. У ведущей "Дома-2" также есть старшая дочь Маруся от первого брака. Бизнесмен же воспитывает сына Омара от прошлых отношений. 

Пара едва не рассталась несколько лет назад – за несколько дней до родов Бородина узнала, что муж ей изменял. Знаменитость тогда собиралась развестись с супругом, но решила его простить. 

А недавно Омаров перебрался из семейного гнездышка – загородного дома – в квартиру, забрав с собой наследника. А на фестивале "Жара" звезда появилась без своего благоверного. При этом в Сети ходили слухи о том, что бизнесмен ходит на свидания с другими девушками. А 19 июня Омаров пропустил день рождения Маруси, чем только подогрел разговоры о разладе в отношениях с ее мамой. Впрочем, что стало причиной разногласий на этот раз, неизвестно.  

Источник: Super.ru
Полина ИВАНОВА

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