Телеведущая официально подала документы на расторжение брака

В последние недели в Сети активно ходили слухи о том, что в браке Ксении Бородиной и Курбана Омарова не все гладко. Телеведущая и бизнесмен никак официально не комментировали новости в СМИ, хотя и делали намеки в соцсетях. Теперь же журналисты выяснили, что супруги действительно разводятся.

Как пишет издание Super, звезда подала документы в ЗАГС. По информации журналистов, пара некоторое время не живет вместе.

Напомним, Бородина и Омаров поженились в 2015 году. Они воспитывают общую дочь Теону. У ведущей "Дома-2" также есть старшая дочь Маруся от первого брака. Бизнесмен же воспитывает сына Омара от прошлых отношений.

Пара едва не рассталась несколько лет назад – за несколько дней до родов Бородина узнала, что муж ей изменял. Знаменитость тогда собиралась развестись с супругом, но решила его простить.

А недавно Омаров перебрался из семейного гнездышка – загородного дома – в квартиру, забрав с собой наследника. А на фестивале "Жара" звезда появилась без своего благоверного. При этом в Сети ходили слухи о том, что бизнесмен ходит на свидания с другими девушками. А 19 июня Омаров пропустил день рождения Маруси, чем только подогрел разговоры о разладе в отношениях с ее мамой. Впрочем, что стало причиной разногласий на этот раз, неизвестно.