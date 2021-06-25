Певица чуть не упала перед камерами

В Москве проходит традиционный фестиваль "Жара". Для концертов наши звезды выбирают самые эффектные наряды. Так и Ольга Бузова вышла в свет в весьма роскошном красном платье с длинным подолом. Однако дизайнерское творение едва не сыграло с телеведущей злую шутку.

Бузова опубликовала в "Инстаграм" видео своего конфуза. Знаменитость красиво вышагивала на камеру в платье, затем начала крутиться и запнулась за подол, едва не упав.

Однако, как отмечает "Пятый канал", поклонники звезды больше обратили внимание на то, как эффектно она выглядела. Фанаты осыпали Бузову, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку, комплиментами.