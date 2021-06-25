Финансовую поддержку бывшему мужу Примадонны оказывает дочь

В последнее время Миколас Орбакас почти не появляется на публике. Большую часть времени он сейчас проводит в своем домике на берегу моря в Литве, который достался ему в наследство от родителей. В Москве бывает редко, потому что тянет артиста на родину.

Живет отец Кристины Орбакайте вместе со своей второй женой Мариной, с которой решил связать себя узами брака спустя 10 лет после развода с Аллой Пугачевой.

Сейчас 76-летний Миколас Орбакас, как и его супруга, давно на пенсии. Они почти не выступают на сцене, хотя иногда соглашаются поработать на новогодних корпоративах.

"В остальное время для нас, стариков, работы уже нет. Везде молодежь заняла позиции. А здесь, в Паланге, нам есть что делать. Надо вскопать землю, посадить цветочки перед домом",

– делился отец Орбакайте с журналистами.

Пенсия, к слову, у артиста небольшая – около 20 тысяч рублей, но ему хватает. Тем более, дочь всегда готова поддержать родителя. По словам Орбакаса, с наследницей он видится нечасто, но Кристина никогда не отпускает его с пустыми руками.

Тем более, цены в Литве не такие высокие, на еду хватает. Более того, экс-супруг Примадонны любит сам выращивать овощи. Большую часть свободного времени он проводит в огороде – вскапывает землю, трудится над хорошим урожаем.

В прошлом году Орбакас отметил свой юбилей. Артист очень хотел собрать всю семью в честь такого праздника, но карантин спутал его планы. Однако уже в этом году мужчина смог вернуться в Россию и даже стал почетным гостем на дне рождении Орбакайте.

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