Исполнительница хита "Знаешь ли ты" по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ

Поклонники продолжают внимательно следить за новостями о состоянии певицы МакSим, которая уже несколько дней находится в медикаментозной коме. В социальных сетях появились новости, что артистке резко стало хуже.

Сейчас исполнительницу хита "Знаешь ли ты" перевели в так называемую группу "КТ-4", к которой относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. По поступившей информации, у болезнь затронула уже около 75% легких МакSим.

Артистка по-прежнему остается в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Напомним, что Марина Максимова (настоящее имя певицы – прим.ред) была госпитализирована 16 июня. Через 3 дня врачи приняли решение ввести МакSим в искусственную кому, потому что к тому моменту у нее были поражены 40% легких.

Важно заметить, что все тесты на коронавирусом показывают отрицательный результат.

Пару дней назад пиар-менеджер артистки рассказала журналистам, что Максимова находится в стабильном состоянии – нет ни ухудшения, ни улучшения ее состояния. Единственное, медикам удалось сбить температуру до нормальных показателей.

Однако врачи уверены, что серьезных поводов для беспокойства нет, потому что певица "молодая и крепкая", поэтому организм должен справиться с болезнью.