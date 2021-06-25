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Поклонники продолжают внимательно следить за новостями о состоянии певицы МакSим, которая уже несколько дней находится в медикаментозной коме. В социальных сетях появились новости, что артистке резко стало хуже.
Сейчас исполнительницу хита "Знаешь ли ты" перевели в так называемую группу "КТ-4", к которой относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. По поступившей информации, у болезнь затронула уже около 75% легких МакSим.
Артистка по-прежнему остается в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ.
Напомним, что Марина Максимова (настоящее имя певицы – прим.ред) была госпитализирована 16 июня. Через 3 дня врачи приняли решение ввести МакSим в искусственную кому, потому что к тому моменту у нее были поражены 40% легких.
Важно заметить, что все тесты на коронавирусом показывают отрицательный результат.
Пару дней назад пиар-менеджер артистки рассказала журналистам, что Максимова находится в стабильном состоянии – нет ни ухудшения, ни улучшения ее состояния. Единственное, медикам удалось сбить температуру до нормальных показателей.
Однако врачи уверены, что серьезных поводов для беспокойства нет, потому что певица "молодая и крепкая", поэтому организм должен справиться с болезнью.
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