Артистке было 69 лет

Стало известно о смерти советской и российской актрисы театра и кино Ольги Барнет. Она ушла из жизни в пятницу, 25 июня.

Трагическую новость сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова. Барнет не стало на 70-м году жизни.

Сообщается, что Ольга Борисовна тяжело болела. Публичного прощания не будет, так как еще при жизни актриса выступила против подобного формата похорон.

Барнет родилась в творческой семье. Ее отец, Борис Васильевич, работал кинорежиссером. Мать артистки, Алла Казанская, была актрисой.

В 1972 году Ольга Борисовна окончила Высшее Театральное училище имени Щукина. После этого актриса устроилась на работу в Московский художественный театр. Когда произошел раскол учреждения культуры, она перешла в МХТ имени Чехова.

"На протяжении полувека была одной из ведущих актрис, сыграла десятки ролей", – говорится на сайте театра.

Среди наиболее ярких театральных ролей Барнет в МХТ имени Чехова – Ольга из "Трех сестер", Волобуева из "Тамады", Любинька из "Господ Головлевых", графиня-внучка из "Горя от ума" и другие.

Ольга Борисовна играла также в Театре Олега Табакова.

В фильмографию актрисы вошли 13 картин. В кино она дебютировала в 1972 году, сыграв в научно-фантастической драме "Солярис" режиссера Андрея Тарковского.

Ранее появилась информация о смерти актрисы из сериала "Улицы разбитых фонарей".