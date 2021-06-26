Тело артиста обнаружили в его московской квартире

Скончался заслуженный артист РСФСР Леонид Топчиев. Он ушел из жизни в возрасте 91 года.

Как сообщает "Комсомольская Правда", в среду, 23 июня, в полицию поступила информация о смерти Топчиева. В квартиру актера, расположенную на Нахимовском проспекте в Москве, прибыли стражи правопорядка и медики.

Врачи констатировали смерть Леонида Георгиевича. Они осмотрели тело и пришли к выводу, что никакого криминального подтекста в кончине артиста нет.

"По предварительной версии, артист скончался от естественных причин", – сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело Леонида Георгиевича направили в морг. Там специалисты проведут экспертизу и назовут точную причину смерти.

С 1946 по 1949 годы Топчиев работал в Центральном детском театре. В 1952 году он пришел во МХАТ имени Горького.

Артист был главным режиссером в таких учреждениях культуры, как Вологодский театр драмы, Ярославский Государственный академический театр драмы имени Волкова и Московский Литературно-драматический театра Всероссийского театрального общества (ВТО).

Леонид Георгиевич дебютировал в кино в 1957 году. Он получил роль в фильме "Борец и клоун". Популярность Топчиеву принесло участие в съемках кинокартины "Хождение за три моря". Актер сыграл великого князя Московского Ивана Васильевича III. Данную работу в 1958 году номинировали на "Золотую пальмовую ветвь" на Канском фестивале.

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