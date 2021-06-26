Поступок Примадонны до сих пор возмущает актрису

Екатерина Шпица стала новой героиней передачи "ДНК-шоу" на платформе PREMIER. В разговоре с Лолитой Милявской кинозвезда призналась – несколько лет назад она столкнулась с грубым отношением Аллы Пугачевой.

Как-то раз Шпица решила попробовать свои силы на проекте "Фабрика звезд". Актриса вспомнила, что выступления участников в отборочном туре оценивали четыре члена жюри. Честь вершить судьбу молодых исполнителей выпала Алле Борисовне.

Когда Екатерина начала петь, то спустя несколько секунд ее грубо прервала Пугачева.

"Я не допела ни одной музыкальной фразы до конца. Это буквально были первые две ноты, и… "Спасибо", – отметила артистка.

Актрису обидело такое поведение Примадонны. Ведь исполнительница хита "Миллион алых роз" не дала ей ни единого шанса проявить себя.

В конечном итоге Шпица вылетела из "Фабрики звезд". К счастью, ей удалось построить успешную карьеру. Екатерина и играет в театре, и снимается в кино. В 2013 году знаменитость приняла участие в проекте "Ледниковый период".

В фильмографию звезды входит около 48 картин. Среди наиболее известных – сериалы "Принцесса цирка" и "Реальные пацаны", а также фильмы "Метро", "Поддубный", "Экипаж", "Елки" и другие.

Ранее Екатерина опубликовала фотографию с отдыха и произвела настоящий фурор. Поклонники пришли в восторг от подтянутого тела 35-летней артистки.