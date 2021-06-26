Певицу выставили настоящим посмешищем

В прессе до сих пор активно обсуждают дебют поющей телеведущей Ольги Бузовой на театральной сцене легендарного МХАТ. Многие осуждают артистку и упрекают ее в отсутствии таланта. Однако нашлись и те, кто сочувствует опозорившейся знаменитости.



Так, звезда нашумевшего сериала "Бригада" и таких популярных фильмов, как "Батальон", "Лед", "Пара из будущего" Мария Аронова убеждена, что в скандале, который развернулся на фоне приглашения Ольги в спектакль, виноваты постановщики.

Народная артистка сочувствует Бузовой и возмущена той травлей, которая началась после ее театрального дебюта. Аронова напомнила, что даже непрофессионального артиста можно ввести в спектакль и сделать так, что "он заблестит". Однако над Бузовой как будто специально издевались, выставляя ее в не лучшем свете.

"Я с Ольгой лично не знакома, но мне кажется, что ее подставили", – объявила Мария во время интервью изданию "Собеседник".

Аронову поразило, что постановщики будто бы специально сделали акцент на неумении Бузовой вести себя на сцене. За счет комичности ситуации они, вероятно, хотели привлечь зрителей в театр.

При этом стоит отметить, что сама Ольга не считает свою работу провальной и очень гордится новыми достижениями.

К слову, недавно Бузова оконфузилась на премии "Жара". Певица чуть не упала перед камерами.