Актриса не захотела делиться подробностями личной жизни родственницы

Одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе в последние дни стал предполагаемый роман Гарика Харламова с Екатериной Ковальчук. Актеров не раз замечали вместе, что укрепило слухи об их связи. Сестра звезды "Гусара", исполнительница главной роли в сериале "Тайны следствия" Анна Ковальчук, прокомментировала будоражащую умы общественности новость.

В пятницу, 25 июня, Анна появилась на юмористической передаче Ивана Урганта. В разговоре телеведущий поднял тему, касающуюся личной жизни родственницы приглашенной гостьи.

Ургант поинтересовался, как Ковальчук-старшая относится к роману сестры с резидентом шоу Comedy Club. Актриса постаралась уйти от ответа.

"А не надо завидовать!" – заявила знаменитость.

Этим ответом Анна дала понять – она не хочет делиться подробностями личной жизни Екатерины. При этом артистка не стала отрицать, что сестра состоит в отношениях с юмористом.

Напомним, в прошлом году Харламов расстался с Кристиной Асмус. Супруги прожили в браке около семи лет. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия.

В ноябре прошлого года СМИ впервые заговорили о связи Гарика с коллегой по сериалу "Гусар" Екатериной Ковальчук. Некоторые обратили внимание на то, что актриса внешне похожа на бывшую супругу Харламова.

А 14 июня 2021 года стало известно о том, что пара посетила футбольный матч России против Бельгии, который проходил в Санкт-Петербурге.