Звезда "Тайн следствия" Ковальчук высказалась о романе сестры с Харламовым

Звезда "Тайн следствия" Ковальчук высказалась о романе сестры с Харламовым
Гарик Харламов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса не захотела делиться подробностями личной жизни родственницы

Одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе в последние дни стал  предполагаемый роман Гарика Харламова с Екатериной Ковальчук. Актеров не раз замечали вместе, что укрепило слухи об их связи. Сестра звезды "Гусара", исполнительница главной роли в сериале "Тайны следствия" Анна Ковальчук, прокомментировала будоражащую умы общественности новость.

В пятницу, 25 июня, Анна появилась на юмористической передаче Ивана Урганта. В разговоре телеведущий поднял тему, касающуюся личной жизни родственницы приглашенной гостьи.

Ургант поинтересовался, как Ковальчук-старшая относится к роману сестры с резидентом шоу Comedy Club. Актриса постаралась уйти от ответа.

"А не надо завидовать!" – заявила знаменитость.

Этим ответом Анна дала понять – она не хочет делиться подробностями личной жизни Екатерины. При этом артистка не стала отрицать, что сестра состоит в отношениях с юмористом.

Напомним, в прошлом году Харламов расстался с Кристиной Асмус. Супруги прожили в браке около семи лет. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия.

В ноябре прошлого года СМИ впервые заговорили о связи Гарика с коллегой по сериалу "Гусар" Екатериной Ковальчук. Некоторые обратили внимание на то, что актриса внешне похожа на бывшую супругу Харламова. 

А 14 июня 2021 года стало известно о том, что пара посетила футбольный матч России против Бельгии, который проходил в Санкт-Петербурге.

Источник: Шоу "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Настоящее безумие": в Германии осадили рассчитывающую на компенсацию по "Северному потоку – 2" Украину

Незалежной напомнили о логике рынка

"Истерия" туристов: россияне массово отменяют поездки на Кубань

Сочинские отельеры уже объявили о скидках на август

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей