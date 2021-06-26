О болезни народного артиста РСФСР сообщают СМИ

Владимир Меньшов подхватил коронавирус. О недуге 81-летнего актера и режиссера сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии "Справедливая Россия – За правду".

Подробностей пока нет, однако известно, что ковид у Меньшова протекает в легкой форме. В пресс-службе не сообщили, находится ли артист дома либо в клинике.

Знает ли дочь известного актера, Юлия Меньшова, о болезни отца, неизвестно. Судя по соцсетям, актриса и телеведущая сейчас в Калининграде. О здоровье Владимира Валентиновича она не упоминала.