Артист считает теледоктора некомпетентной

Главный телеврач России Елена Малышева часто оказывается объектом критики и негативных заявлений. На этот раз высказаться по поводу ее деятельности решил известный артист Станислав Садальский.



Знаменитость раздражает, что Малышева считает себя вправе раздавать советы, касающиеся здоровья на многомиллионную аудиторию зрителей. Станислав убежден, что Елене не хватает компетенции и профессионализма для такого рода деятельности.

"Еще один горе-специалист отмечается на Первом канале почти ежедневно", – сетует актер на своей странице в социальной сети.

Знаменитый артист посчитал неправильным ограничиваться голословными обвинениями и привел ряд убедительных, на его взгляд, аргументов.

Так, Садальский припомнил Малышевой, что она обещала: третьей волны COVID-19 в России не будет. Однако нынешняя действительность демонстрирует обратное.

По мнению Садальского, все это говорит о том, что Малышева плохо разбирается в медицине. Он обозвал ее "шарлатаном" и призвал запретить Елене называться врачом.

Стоит отметить, что Садальский славится своим участием во всевозможных скандалах. Недавно "Утро.ру" рассказывало, как оперная певица Мария Максакова пугала артиста и что из этого вышло.