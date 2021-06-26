Популярным парам тяжело сохранить отношения

В прессе активно муссируются слухи о том, что известная телеведущая Ксения Бородина окончательно разрывает отношения с супругом и отцом ее дочери Курбаном Омаровым. Что стало причиной такого радикального решения, Ксения не сообщает. Впрочем, официальное заявление о расставании Бородина пока также не делала.



Прояснить ситуацию решил бывший возлюбленный ведущей популярного телепроекта "Дом-2" Михаил Терехин. Некогда он крутил роман с Ксенией и хорошо разбирается в ее взглядах на жизнь. По мнению адвоката, причиной разлада в звездном семействе стали походы Курбана налево.

При этом сам Терехин не стал осуждать Омарова. Михаил убежден, что все мужчины полигамны и нуждаются во внимании разных представительниц прекрасного пола.

"Мужской организм так устроен", – рассуждает бывший возлюбленный Бородиной в беседе с изданием "Московский комсомолец".

В случае этого семейства проблема заключалась в публичности. Все прекрасно знают, как выглядит муж Бородиной и тщательно следят за каждым его шагом. В такой ситуации сохранить в тайне измены очень сложно. Так что Бородиной наверняка рассказали о любовных подвигах ее супруга.

Более того, даже если бы Ксения хотела простить Курбана, общественное порицание не позволило бы ей сделать это. Михаил считает, что именно в этом заключается причина грядущего развода, однако не исключает, что просто между Ксенией и Курбаном прошла любовь.

Напомним, ранее в распоряжении журналистов появилась информация о том, что Бородина официально подала на развод.