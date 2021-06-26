Война и тяжелая болезнь: как сложилась судьба Ксан Ксаныча из "Девчат"

Война и тяжелая болезнь: как сложилась судьба Ксан Ксаныча из "Девчат"
Фото: кадр из фильма "Девчата"/www.youtube.com
Несмотря на все трудности, артист остался верным своему призванию

Многие помнят Ксан Ксаныча из советского комедийного фильма "Девчата". Эта роль досталась советскому актеру театра и кино Виктору Байкову. Расскажем, как сложилась жизнь заслуженного артиста РСФСР.

С 1940 года до начала войны Байков работал в Центральном театре Красной армии. В 1943-1944 годах Виктор Алексеевич состоял в Джаз-ансамбле железнодорожных войск.

В 1956 году актер окончил ГИТИС. Спустя некоторое время он устроился на работу в Московский театр сатиры.

Дебют Байкова в кино состоялся в 1961 году. Артист получил роль в кинокартине "Девчата" режиссера Юрия Чулюкина.

Также Виктор Алексеевич сыграл в таких фильмах, как "Золотой теленок", "Старики-разбойники", "Ревизор" и других. Кроме того, он снимался в юмористической передаче "Кабачок "13 стульев". Роль пана Ватрубы полюбилась многим телезрителям.

В последние годы жизни у актера обострились проблемы со здоровьем. Байков страдал из-за сахарного диабета. Недуг быстро прогрессировал, и в конечном итоге он лишился обеих ног.

Несмотря на свою инвалидность, Виктор Алексеевич не отказался от работы в театре. Работники учреждения культуры и коллеги всячески помогали ему. Они переносили артиста на руках – на сцену и обратно за кулисы.

Актер ушел из жизни в июле 1993 года. Байкова похоронили на Преображенском кладбище.

В апреле 2021 года стало известно о смерти Нины Меньшиковой – мамы Веры из "Девчат". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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