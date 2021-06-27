Звезду пришлось спешно увозить с мероприятия

Состояние здоровья именитого кутюрье Вячеслава Зайцева очень беспокоит его преданных поклонников. Некоторое время назад стало известно, что знаменитость страдает тяжелым недугом. Очередное ухудшение состояния случилось прямо во время выхода Зайцева в свет.



Жизнь Вячеслава Михайловича резко переменилась после того, как на него напала болезнь Паркинсона. Из-за расстройства нервной системы художник не может сам перемещаться и испытывает большие трудности при произнесении фраз. Накануне выяснилось, что даже обедать кумир миллионов теперь может только при поддержке помощников.

Несмотря на тяжелое состояние, Зайцев старается не замыкаться в себе и активно посещает светские мероприятия. На последнюю вечеринку, посвященную дню рождения его Дома моды, звезду принесли на руках – ходить на собственных ногах Вячеслав уже не может. Такими подробности из жизни модельера поделились авторы телепередачи "Ты не поверишь" на канале "НТВ".

Более того, гостям мероприятия довелось стать очевидцами приступа, который разбил кутюрье прямо на светском вечере. Судя по всему, такое часто случается с Зайцевым – ему даже не стали вызывать скорую помощь, а просто спешно забрали с мероприятия и отвезли домой.

К слову, недавно появились слухи, что Дом моды Зайцева ушел с молотка. При этом сам модельер не получил ни копейки после продажи своего детища.