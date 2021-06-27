Обстоятельства вынудили знаменитость сделать такое приобретение

Популярная актриса Ольга Волкова уже позаботилась о будущем месте своего последнего пристанища. Любимица миллионов телезрителей купила землю на одном из подмосковных кладбищ.



Впрочем, знаменитая бабушка из нашумевшего сериала "Папины дочки" пошла на такую сделку не по собственному желанию. Печальные события вынудили звезду обзавестись участком на погосте – этот мир покинул третий муж Волковой художник Владимир Ховралев.

Когда Ольга Владимировна занималась организацией отправки в последний путь своего любимого супруга, там же рядом с ним она приобрела участок и для себя.

"Я обрела свое место", – рассказала знаменитость в очередном выпуске передачи "Ты не поверишь" на канале "НТВ".

Волкова также поделилась расценками на последние пристанища в столичном регионе. Оказалось, чтобы похоронить человека на территории Москвы, нужно выложить целых три миллиона рублей. Могила в области будет стоить полтора миллиона. Ольга Владимировна решила обойтись захоронением в Подмосковье, где и сама обретет покой, когда придет время.

Впрочем, 82-летняя звезда популярной киноленты "Небеса обетованные" пока не планирует отправляться на тот свет. Сейчас знаменитая актриса ищет работу и намерена трудиться, пока будут силы. Ольга Владимировна помогает своим многочисленным родственникам – звездное семейство состоит из 21 человека, каждого из которых Волкова очень любит и всегда готова поддержать.