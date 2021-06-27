Шоу в одиночку ведет Евгений Попов

Ольги Скабеевой не было в эфире популярной передачи с 21 июня. Увидев, что в роли ведущего остался лишь ее муж Евгений Попов, зрители встревожились – не уволилась ли журналистка. Исчезновение Скабеевой обсуждают в Сети.



Напомним, что программа "60 минут" выходит в эфир с 2016 года. Попов и Скабеева являются ее бессменными ведущими. Множество вопросов появилось на разных площадках в Сети. В ответ на вопрос, куда исчезла телеведущая, некоторые пользователи предположили, что никакой загадки тут нет – просто Ольга ушла в очередной отпуск, а Евгений остался вести программу. Чтобы шоу выходило без перерывов, супругам приходится отдыхать по очереди.

Догадки зрителей подтверждаются и соцсетями Скабеевой. Так, накануне телеведущая поделилась в сторис эффектным кадром с морским пейзажем. Вероятно, Ольга отдыхает от московской суеты где-то на побережье.

Скабеева и Попов женаты с 2013 года. О том, почему влюбленным дважды пришлось переносить свадьбу и других подробностях их личной жизни – в нашем материале.